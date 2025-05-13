Губернатор Малков посетил Ермишинский район: итоги поездки

Губернатор Павел Малков осмотрел помещения поликлинического, терапевтического, паллиативного отделений, аптечный пункт, процедурный, УЗИ-кабинет и ряд других, а также автопарк скорой медицинской помощиГубернатор Рязанской области Павел Малков посетил Ермишинский район.
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