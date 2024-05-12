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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Санкт-Паули» вышел в Бундеслигу и сыграет там впервые с 2011 года

В воскресенье «Санкт-Паули» обыграл «Оснабрюк» (3:1) и гарантировал себе выход в высший дивизион. «Санкт-Паули» сыграет с Бундеслиге впервые с сезона-2010/11.

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