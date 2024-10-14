Telegram откроет офис в Казахстане

Представители мессенджера будут сотрудничать с властями страны в вопросах удаления неправомерного контента, рассказал министр цифрового развития республики Жаслан МадиевВ Казахстане откроется офис Telegram для взаимодействия представителей мессенджера с властями страны по удалению неправомерного контента, рассказал министр цифрового развития республики Жаслан Мадиев.