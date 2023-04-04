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Количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до сорока

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до сорока

После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились сорок человек. Соответствующую информацию во вторник, 4 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы Минздрава России.

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