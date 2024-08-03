Брухунова и Петросян улетели в отпуск с прислугой и детьми — где и как отдыхают супруги

Жена юмориста рассказала о продолжительном путешествии. Евгений Петросян с пятой женой и детьми соцсетиТатьяна Брухунова объявила подписчикам, что делает перерыв в работе на месяц и уходит в продолжительный отпуск, который планирует провести с мужем и детьми на море.
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