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"Какого черта приехал этот guy": визит Зеленского взбесил канадцев и напугал беженцев

"Какого черта приехал этот guy": визит Зеленского взбесил канадцев и напугал беженцев

Канадские налогоплательщики крайне негативно отреагировали на недавний визит Владимира Зеленского и обещания властей выделить Киеву очередную финансовую помощь, поделилась проживающая в Канаде украинка Ксения, чье видеообращение активно распространяется в сети .

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