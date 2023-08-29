Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал одну из вероятных причин украинского конфликта.
Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну а теперь ВВП отговорит себя от мирных переговоров с Вашингтоном. Ну если не согласятся на его условия. А они не согласятся никогда. У них еще есть Польша, Румыния, доблестные прибалтийские республики и не очень далекие в плане умственного развития (даже хуже прибалтов) Фины.
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Полякам, румынам, финнам всем земли хватит.
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5 час.
Дмитрий Гурин
А как Вы думаете почему на Украине самый жирный и востребованный чернозем в мире? Во время ВОВ эшелонами и судами вывозили. Да и в Карелии земля не хуже только болотистей и гнуса уйма.
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4 час.
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