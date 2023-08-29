Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта

Дмитрий Гурин

Ну а теперь ВВП отговорит себя от мирных переговоров с Вашингтоном. Ну если не согласятся на его условия. А они не согласятся никогда. У них еще есть Польша, Румыния, доблестные прибалтийские республики и не очень далекие в плане умственного развития (даже хуже прибалтов) Фины.