Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Нужно мобилизовать, дать ему крупнокалиберный пулемёт, и направить в Верховную радуДепутат Рады Мазу...
  • Eduard
    Главное при режиме никого из Квартала 95 не тронать и саму чету Зеленских!Депутат Рады Мазу...
  • Eduard
    И что?Это "расходный материал" и кормить не надо!Депутат Рады Мазу...

ТАСС: замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

ТАСС: замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх