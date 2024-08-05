ТАСС: замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.