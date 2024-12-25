Виктор Анисимов Поговорите о "брацкомнароде с участниками СВО, о том к примеру как "коварный Запад" обманул несчастных и доверчивых украинцев наобещав им три короба плюшек, а в реальности подставил простоватых селюков под "безжалостный русский топор" и они вам много чего скажут об этом "братскомнароте".
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