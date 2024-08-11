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Царьград

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Как бунт в Лондоне связан с планом олигархов по развалу России

Как бунт в Лондоне связан с планом олигархов по развалу России

Несколько дней в Британии идут антимигрантские митинги. Люди выходят улицы с призывами к защите. Но вместо этого полиция встаёт на сторону приезжих, вступая в открытые столкновения с местными жителями.

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Комментарии
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Silver Kont
Да, а статистику продажи оружия &quot;новым русским&quot; опубликовать мвд не хочет? Причём закупаются карабины типа &quot;Сайга&quot;.... И где, спрашивается, эти &quot;новые(или&quot;тоже&quot;) русские &quot; собираются охотиться, и на кого? Сами собой возникающие вопросы никого не беспокоят в верхах, или ими это и планируется, как у мелкобриттов?
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