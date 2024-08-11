Как бунт в Лондоне связан с планом олигархов по развалу России

Silver Kont

Да, а статистику продажи оружия "новым русским" опубликовать мвд не хочет? Причём закупаются карабины типа "Сайга".... И где, спрашивается, эти "новые(или"тоже") русские " собираются охотиться, и на кого? Сами собой возникающие вопросы никого не беспокоят в верхах, или ими это и планируется, как у мелкобриттов?