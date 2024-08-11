Несколько дней в Британии идут антимигрантские митинги. Люди выходят улицы с призывами к защите. Но вместо этого полиция встаёт на сторону приезжих, вступая в открытые столкновения с местными жителями.
Как бунт в Лондоне связан с планом олигархов по развалу России
Комментарии
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Silver Kont
Да, а статистику продажи оружия "новым русским" опубликовать мвд не хочет? Причём закупаются карабины типа "Сайга".... И где, спрашивается, эти "новые(или"тоже") русские " собираются охотиться, и на кого? Сами собой возникающие вопросы никого не беспокоят в верхах, или ими это и планируется, как у мелкобриттов?
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