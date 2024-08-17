Ликвидирован взрывотехник ВСУ, участвовавший в операции на острове Змеиный

Михаил Насадюк, известный под позывным «Чарли», ликвидирован российскими военными. Согласно сообщениям украинских СМИ, он был квалифицированным инженером-взрывотехником, специализировался на обезвреживании сложнейших боеприпасов и принимал участие в десантной операции на острове Змеиный.
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