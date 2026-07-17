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России нужно больше бензина из Индии

России нужно больше бензина из Индии

Россия хочет увеличить поставки бензина от индийских НПЗ, пишет 17 июля газета The Economic Times. Ведущие российские энергетические компании обратились к индийским нефтепереработчикам за дополнительными поставками бензина.

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