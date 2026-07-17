России нужно больше бензина из Индии

Россия хочет увеличить поставки бензина от индийских НПЗ, пишет 17 июля газета The Economic Times. Ведущие российские энергетические компании обратились к индийским нефтепереработчикам за дополнительными поставками бензина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии