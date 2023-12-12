По информации МВД, они проживают в стране нелегально Семьям школьников-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе под Петербургом, грозит выдворение из России.
Из России могут выдворить семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь
Комментарии
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Александр Чернышов
В качестве поблажки мигрантам, наши Власти утвердили закон, по которому вместо выдворения им могут выписать штраф... Я просто хренею с того, как наши власти "лижут задницу" и мигрантам, и диаспорам, пытаясь во всем им угодить... Складывается впечатление, что Россия россиянам уже не принадлежит... Уже мигранты всем у нас заправляют, требуют, хозяйничают... А власти им угождают и покрывают их беспредел...
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2 час.
лина любимцева
За штрафы ратуют те, кто хорошо имеет от этой незаконной миграции. И у них, естественно, есть лобби и в Госдуме, и в СФ. Нужно отследить этих людей и, естественно, из Госдумы и СФ убрать. Пусть СВОИМ ТРУДОМ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ!! Совсем обнаглели уже!!
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1 час.
лл
лина любимцева
НЕУЖЕЛИ доведут дело до конца?!!... И даже не засунут хвост в задницу?... С трудом верится... Ну посмотрим... что будет дальше....
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1 час.
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