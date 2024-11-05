Разведчики ВДВ перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

Тульские разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) установили минный шлагбаум на участке государственной границы и перекрыли один из маршрутов прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковском районе Курской области.
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