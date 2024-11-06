Максим Топилин поздравил татарстанцев с Днем Конституции РТ

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Максим Топилин поздравил жителей РТ с Днем Конституции республики. «Вот уже три года я являюсь депутатом от Татарстана, жители которого восхищают своей инициативностью, трудолюбием, упорством, сплоченностью, умением брать на себя ответственность», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.