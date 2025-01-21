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Назван тип применяемого в Курской области вооружения ВСУ

Назван тип применяемого в Курской области вооружения ВСУ

В основном над Курской областью сбивают FPV-дроны и беспилотники «Баба-Яга». Тип применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения в российском приграничье в беседе с НТВ назвал доброволец бригады «Барс-Курск» с позывным Таран.

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