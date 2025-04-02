Кахидзе строит империю на деньги Газпрома?

В истории, где наследил тёзка бывшего сотрудника департамента финансового контроля и аудита министерства промышленности и энергетики РФ Александра Миськова, осужденного за взятки, и лопнувший Вега-банк, который мог работать как выводная кубышка, разбирался корреспондент УтроNews.
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