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Из-за мутаций COVID-19 пришлось повысить планку коллективного иммунитета

Из-за мутаций COVID-19 пришлось повысить планку коллективного иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании, организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе, заявила, что мутации коронавируса заставили повысить планку необходимого коллективного иммунитета.

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