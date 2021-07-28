Из-за мутаций COVID-19 пришлось повысить планку коллективного иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании, организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе, заявила, что мутации коронавируса заставили повысить планку необходимого коллективного иммунитета.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании, организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе, заявила, что мутации коронавируса заставили повысить планку необходимого коллективного иммунитета.
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