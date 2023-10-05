БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад вздрогнул, когда узнал о возвращении «Вагнера 2.0» на поле боя

Запад вздрогнул, когда узнал о возвращении «Вагнера 2.0» на поле боя

«Музыканты» снова едут под Бахмут Константин Ольшанский На фото: бойцы ЧВК «Вагнер» (Фото: Эрик Романенко/ТАСС/Архив) Все западные военные эксперты с содроганием наблюдали за встречей Владимира Путина, заместителем министра обороны Юнус-Бека Евкурова и бывшего командира «Вагнера» Андрея Трошева.

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