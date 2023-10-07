В Астрахани провели исследования по интенсивности движения автотранспорта

По его результатам подготовят план по снижению выбросов загрязняющих веществ в облцентре. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Астрахани завершены работы по определению структуры и интенсивности движения автотранспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии