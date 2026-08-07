Утраченные лица: новая порция мемов

Каждый мем — это улика, которая ведет к приступу хохота и слезам радости.Какую картинку из этой подборки вы бы отправили другу, чтобы поднять настроение, а какую — чтобы поставить в тупик?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .