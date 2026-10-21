© Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOMГлава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе встречи глав правительств РФ и КНР в Санкт-Петербурге в среду заявил, что открытие погранпереходов на границе с Китаем для легковых автомобилей поможет развить автомобильный туризм.