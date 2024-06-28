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Военные новости ★ спецоперация

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28.06.24 Кременная - Терны

28.06.24 Кременная - Терны 49.092893 38.000732 Позиционные боевые действия в районе Кременной. Обстрел со стороны ВС РФ передовой позиции ВСУ восточнее Терн.

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