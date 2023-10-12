Обязанные продавать валютную выручку компании не назовут

Указ президента России о введении обязательной продажи валютной выручки и перечень экспортеров, которых он коснется, не будет публиковаться и останется закрытым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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