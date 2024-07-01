За полгода российские миллиардеры стали богаче почти на $30 млрд: Кто эти люди

АНГЕЛ АНГЕЛ

Теперь Росстат отрапортует, а Голикова с Котенковым доложат В.В.Путину, что доходы и зарплаты в России растут, благосостояние повышается и народ живет в шоколаде. Но то что повышение ЖКХ с 1 июля увеличили и кто был бедным стал еще беднее, неплатежи по КХ растут, потребление падает, рождаемость неуклонно катится в низ, но зато смертность растет, старики вымирают, но это компенсируют новыми гражданами России из пришлых... Не хватит из бывших республик, завезем с африки, да со всего мира, главное скрыть действительное положение по геноциду и уничтожению коренного населения России... Дело преступного Ельцинско Гайдаровского режима их последователями процветает по Развалу России и уничтожению народа... Вот только почему то в этом списке нет доходов Миллера, Сечина, Грефа, Белозерова, Голиковой, Поповой, Хуснуллина, Собянина, Беглова, "народные" избранники и т.д. Если кто то хочет убедить меня, что они стали беднее и стоят на паперти, то хочу присоединиться к их компании и разделить их участь и поучаствовать с ними в среднем доходе на каждого.... Это же сколько бабок они отмыли народных из бюджета и своровали народных ресурсов....