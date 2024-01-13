Холзетер: «Россия использует удобрение в качестве оружия»

Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, об этом, как передает издание Euractiv, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.
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