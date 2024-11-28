Упорно лезет в холодильник

Ладно, поехали. Муж на рынке купил мне халатик, она спросила – зачем? У твоей халата, что ли, нет? Тогда мы ещё не жили с ним вместе, и муж ответил, что пусть халат висит у него дома, чтобы мне не приходилось приносить его с собой.