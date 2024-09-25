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Алина Загитова пожаловалась на хейт из-за гранта в 75 млн рублей на ледовое шоу

Алина Загитова пожаловалась на хейт из-за гранта в 75 млн рублей на ледовое шоу

Фигуристка ранее представила шоу «Хранители времени». Алина Загитова, 22-летняя фигуристка и олимпийская чемпионка, столкнулась с критикой после подачи заявки на грант в размере 75 миллионов рублей для своего нового ледового шоу «Алые паруса».

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