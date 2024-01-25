Сергей Кравцов предложил проработать расширение действия федеральных программ на православные школы

Православные школы могут стать участниками государственных программ в сфере образования. С таким предложением выступил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на торжественном открытии XXХII Международных Рождественских образовательных чтений.
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