Разработаны мягкие роботы, которые могут отбрасывать и наращивать конечнос...

Разработаны мягкие роботы, которые могут отбрасывать и наращивать конечностиРобототехники из Йельского университета разработали технологию, которая позволит мягким роботам в случае необходимости отбрасывать или наращивать конечности.
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