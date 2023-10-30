С каждым годом проблем в сфере ЖКХ в России становится всё больше

ФОТО: КИСЕЛЁВ СЕРГЕЙ/МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР/АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПРОИЗВОЛ В ЖКХ, БАНДЫ МИГРАНТОВ И ДОЛГИ: МНОГОЭТАЖНАЯ РОССИЯ КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ Скаждым годом проблем в сфере ЖКХ в России становится всё больше, финансовые вливания правительства, многочисленные стратегии, программы капремонта и расселения – всё это происходит, но.
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