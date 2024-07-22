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На тысячу жителей Татарстана приходится 34,8 ипотеки, взятых в последний год

На тысячу жителей Татарстана приходится 34,8 ипотеки, взятых в последний год

Татарстан стал восьмым в рейтинге регионов по развитию ипотечного кредитования за год. На тысячу жителей республики приходится в среднем 34,8 ипотеки, взятых в период с мая 2023 года, сообщает РИА Новости.

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