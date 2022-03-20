В Госдуме поддержали идею субсидирования компаний, взявших на работу молодёжь до 30 лет

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.
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