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В Госдуме поддержали идею субсидирования компаний, взявших на работу молодёжь до 30 лет

В Госдуме поддержали идею субсидирования компаний, взявших на работу молодёжь до 30 лет

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.

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