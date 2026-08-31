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Татар-информ

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Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил об уходе из национальной команды.

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