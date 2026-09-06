Польская русофобия добралась до Молдавии

Владислав ВОРОНЦОВ Польша приняла участие в международном проекте «Посольство памяти» и представит на I Международном фестивале исторического кино в молдавском г.
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