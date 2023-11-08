Нганну заявил, что готов провести реванш с Фьюри после боя британца с Усиком

Фрэнсис Нганну заявил, что надеется получить второй бой с Тайсоном Фьюри. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что рассчитывает получить реванш с чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри.
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