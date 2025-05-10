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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виртц перейдет в «Баварию», уверены букмекеры. Коэффициент на его трансфер упал до 1.16

Виртц перейдет в «Баварию», уверены букмекеры. Коэффициент на его трансфер упал до 1.16

Букмекеры уверены, что Флориан Виртц перейдет в «Баварию». Коэффициент на его летний трансфер в мюнхенский клуб упал до 1.

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