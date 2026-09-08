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Дилер бурового оборудования с Алтая отсудил у золотодобытчиков 136 млн рублей

Дилер бурового оборудования с Алтая отсудил у золотодобытчиков 136 млн рублей

"Алтайбурмаш" поставил золотодобытчикам три буровые установки общей стоимостью 152 млн рублей Барнаульская компания "Алтайбурмаш" через суд добилась взыскания крупного долга с золотодобывающей фирмы "Окто Золото Хангалас" из Якутии.

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