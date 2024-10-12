Прогноз погоды в Крыму на 12 октября

Прогноз погоды в Крыму на 12 октябряВ Симферополе +23 и дождьВ Севастополе +23 и дождь с грозойВ Евпатории +23 и дождьВ Черноморском +22 и ливеньВ Джанкое +25 и небольшой дождьВ Ялте +21 и небольшой дождьВ Алуште +21 и небольшой дождьВ Керчи +22 и небольшой дождьВ Армянске +22 и небо.