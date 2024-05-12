Berliner Zeitung: отметить 9 мая "Ночным волкам" помогли их немецкие соратники

Эксперт по рокерам о "Ночных волках": "Они по самой своей природе готовы сражаться за Россию" © Фотохост-агентство Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Вот уже два года, как "Ночным волкам" закрыт проезд в Германию, да и в целом в ЕС, напоминает Berliner Zeitung.
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