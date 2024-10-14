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Цифры прибыли и имена получателей известны: За что на самом деле идёт война на Украине

Цифры прибыли и имена получателей известны: За что на самом деле идёт война на Украине

Когда в СМИ Украину называют "страной 404", намекая на то, что она не является государством в полном смысле слова, то тут нет лукавства.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Все что заслуживают, ТО и получили, а еще ВЕЛИКИЕ - ФУУУУУ, как противно!
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16 час.
СБ
Сергей Бунцов
В ВСУ внушили, что воюют за свободу и независимость, на самом деле за распродажу предприятий и земель иностранцам.
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8 час.

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