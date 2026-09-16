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Крымская газета

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Начало церковного года и путь к спасению: смысл праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Начало церковного года и путь к спасению: смысл праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – один из великих двенадцати праздников православного календаря, который верующие отмечают 21 сентября.

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