Власти Курской области предупредили о фейковом ролике с врио главы региона Смирновым

На фоне атак ВСУ на Курскую область в сети появился дипфейк с врио главы региона Алексеем Смирновым, который призвал "всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия и участия в защите родины".
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