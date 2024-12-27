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Фигурант дела о пытках в саратовской больнице ФСИН умер в «Матросской тишине»

Фигурант дела о пытках в саратовской больнице ФСИН умер в «Матросской тишине»

Один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице - Виктор Шеянов - найден мертвым в камере московского СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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