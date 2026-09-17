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Гуцан: суды конфисковали имущество коррупционеров на сумму свыше ₽3 трлн

Гуцан: суды конфисковали имущество коррупционеров на сумму свыше ₽3 трлн

Судебные иски о наложении ареста на собственность коррупционеров на общую сумму свыше 3 трлн рублей удовлетворили российские суды за 2025 год и шесть месяцев 2026-го, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, 17 сентября выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

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