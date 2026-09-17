Гуцан: суды конфисковали имущество коррупционеров на сумму свыше ₽3 трлн

Судебные иски о наложении ареста на собственность коррупционеров на общую сумму свыше 3 трлн рублей удовлетворили российские суды за 2025 год и шесть месяцев 2026-го, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, 17 сентября выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым