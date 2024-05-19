Детский фестиваль «Небо» в Парке Горького

1 и 2 июня в Парке Горького во второй раз пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо»: на два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, которая объединит театр и цирк, науку и искусство, литературу и архитектуру, музыку и танец.