Зомби в экспрессе, киллеры в вагоне и 10 миллионов за час: десять фильмов, где поездка становится смертельной

Замкнутое пространство, которое несётся вперёд — а выйти из него на полном ходу нельзя. Поезд для триллера подходит почти идеально.
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