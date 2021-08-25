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В Тамбовской области коронавирусом заболели девять детей за сутки

В Тамбовской области коронавирусом заболели девять детей за сутки

За сутки в Тамбовской области выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 41 мужчина, 42 женщины и 9 детей (мальчики 1,2,4,15,16; девочки 1,3,9,13).

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