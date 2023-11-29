Операция "Санкции" сорвана. На Украине заработали "лишние люди"

Западные санкции против России были с самого начала обречены на провал. Однако главные инициаторы этой экономической операции никак не ожидали, что зарабатывать на украинском конфликте начнут откровенно "лишние люди".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии