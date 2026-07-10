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Рязанские новости

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В Кораблинском округе Рязанской области прошёл «День поля»

В Кораблинском округе Рязанской области прошёл «День поля»

В Кораблинском округе состоялась агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». В 2026 году мероприятие проходит уже в десятый раз, объединяя представителей агропромышленного комплекса со всего региона.

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