В Кораблинском округе Рязанской области прошёл «День поля»

В Кораблинском округе состоялась агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». В 2026 году мероприятие проходит уже в десятый раз, объединяя представителей агропромышленного комплекса со всего региона.
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